Более 13 тонн гумпомощи отправят из Павлово-Посадского округа в зону СВО

Гуманитарный конвой сформирован на основе запросов бойцов из округа, туда вошли транспортные средства, дроны, оборудование, теплая одежда и другие необходимые вещи. Помощь передадут более чем 50 подразделениям в Брянской, Курской, Белгородской и Харьковской областях, а также в ЛНР и ДНР. Об этом сообщает пресс-служба отделения ЕР Подмосковья.

25 ноября под руководством депутата местного Совета и члена фракции «Единая Россия» Романа Тикунова помощь отправится в зону СВО.

«В этот раз собрано более 13 тонн гуманитарной помощи. Волонтеры лично посетят подразделения, чтобы вручить бойцам технику и оборудование, подготовленные с учетом их конкретных запросов», — рассказал Роман Тикунов.

В составе новой партии помощи — автомобили, квадроциклы, квадрокоптеры, генераторы, спутниковые терминалы, автономные дизельные обогреватели, FPV-оборудование, защитное снаряжение, строительные материалы, продукты питания и бытовые вещи, включая посылки от родственников.

Волонтеры также передадут бойцам теплую одежду, термобелье, перчатки и шапки, чтобы обеспечить их комфорт в холодное время года.

С начала проведения СВО Павлово-Посадский округ направил на фронт более 360 тонн гуманитарной помощи. А всего с 2022 года подмосковные единороссы отправили военным и жителям новых регионов свыше 17 тысяч тонн грузов.

«Единая Россия» продолжает сбор помощи для военных и их семей в каждом городском округе. Присоединиться может каждый желающий: адреса и контакты общественных приемных партии доступны на региональном сайте областного отделения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что главными фундаментальными задачами сегодня являются работа и вклад в то, чтобы Россия победила, чтобы наступил мир. Поэтому задача по поддержке участников специальной военной операции является самой главной.

«За это (работа по поддержке СВО — ред.) я хочу поблагодарить муниципалитеты, которые вносят в это направление заметный вклад, а также тех, кто отвечает за это в региональном правительстве. Все, что касается наших ребят, их семей, всех восстановительных работ, которые мы ведем на (новой — ред.) территории, — это самое важное», — сказал Воробьев.