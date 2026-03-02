Более 100 домов оказались повреждены из-за таки БПЛА на Новороссийск

В Новороссийске свыше 100 домов повреждены после атаки беспилотников ВСУ. Собственникам и жильцам будет оказана поддержка и материальная помощь, сообщил глава города Андрей Кравченко.

По его словам, на данный момент известно о повреждениях в 61 частном доме и 41 многоквартирном. Больше всего пострадал частный сектор Восточном районе — в трех домах вспыхнул пожар из-за падения обломков беспилотников. Специалисты уже обследовали жилые помещения, по повреждениям будут составлены акты оценки ущерба.

«Встретился с жильцами поврежденных домов. Понимаю, с какой бедой им пришлось столкнуться и один на один с ней мы их не оставим. Со своей стороны окажем всю необходимую помощь. Поручил своим заместителям оперативно проработать все возможные пути решения по восстановлению домовладений, включая предусмотренные компенсационные программы», — рассказал Кравченко в своем Telegram-канале.

Кроме того, в селе Мысхако пострадало здание детского сада: взрывной волной повреждены окна и двери в пяти группах. Восстановление стеклопакетов начнется в ближайшие дни. Чтобы не прерывать образовательный процесс, на время ремонта детей временно распределят по другим группам.

Серьезный ущерб нанесен и частному жилому дому в селе. В настоящий момент на участке ведутся работы по расчистке. Из-за повреждения газовой трубы подача газа временно перекрыта. Утром аварийная служба приступит к сварке и восстановлению системы. Также пострадала линия наружного освещения — вышло из строя около 80 метров кабеля). Полностью вернуть освещение на улице планируется в течение нескольких дней.

