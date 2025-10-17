Более 10 т гуманитарной помощи передала «Единая Россия» в зону СВО за неделю

«Единая Россия» в зону СВО за последнюю неделю около 10 тонн. Помощь направлена в Мариуполь из Шатуры. Груз доставили активисты партии и депутат Александр Гуреев. В состав груза вошли продуктовые наборы, маскировочные сети, одежда, инструменты, каски, бронежилеты, мультитулы, а также письма поддержки, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

Депутат Мособлдумы Эдуард Живцов лично доставил в зону СВО партию гуманитарной помощи от Орехово-Зуевского округа.

«Линия фронта уверенно продвигается, а, значит, позиции наших бойцов все дальше и дальше от нашей границы. Поэтому и нынешняя поездка заняла у нас полных 5 суток. Вернулись поздним вечером воскресенья. Подробные отчеты о поездке отложим на потом. Отчитаемся перед семьями бойцов, которым мы передавали посылки, перед волонтерами, которые просили нас отвезти на ЛБС все, что они приготовили, а также перед всеми, кто душой болеет за наших бойцов. Конечно расскажу о наших героях СВО — настоящих русских Мужиках с большой буквы!» — рассказал Эдуард Живцов.

Бронницкие депутаты передали на фронт необходимые инструменты — болгарки, шуруповерты, бензопилы. В акции приняли участие председатель Совета депутатов Александр Каширин, депутаты Дмитрий и Максим Васильевы, а также генеральный директор ООО «Машинери Патс Сервис» Алексей Корягин.

Теплую одежду, средства личной гигиены, медикаменты и продукты питания отправили на СВО депутаты-единороссы Воскресенска.

«Мы понимаем, как важна наша поддержка для ребят, которые сегодня защищают интересы нашей страны. Эта помощь — лишь малая часть того, что мы можем сделать для них. Мы будем и дальше продолжать сбор всех необходимых вещей, чтобы каждый боец чувствовал, что он не один, что за ним стоит вся страна», — отметил руководитель депутатского объединения «Единая Россия» в Совете депутатов Сергей Слепов.

«Единая Россия» продолжает сбор помощи для военных и их семей в каждом городском округе. Присоединиться может любой желающий: адреса и контакты общественных приемных партии доступны на региональном сайте областного отделения.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.