Более 1 т гумпомощи отправили из Королева в зону СВО перед Днем народного единства

В Королеве завершилась акция «Доброе дело», приуроченная ко Дню народного единства. Волонтеры Подмосковья из наукограда при поддержке жителей города собрали и упаковали более 1 тонны гуманитарной помощи для военнослужащих, находящихся в зоне СВО. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

С самого начала акция получила широкий отклик — горожане несли в пункты сбора все самое необходимое: теплые вещи, продукты длительного хранения, медикаменты, средства гигиены. Основные пункты приема работали на базе Молодежного центра «Космос».

Каждый день сюда приходили десятки неравнодушных людей, среди которых были жители города разных возрастов и профессий, муниципальные депутаты, общественники, сотрудники градообразующих предприятий.

Сегодня вся собранная помощь была отправлена на сортировочный пункт, а затем ее отправят в места дислокации наших защитников, в том числе на передовую.

Отправить гуманитарный груз может каждый желающий. Пункты приема продолжают свою работу по следующим адресам:

ул. Гагарина, 19 — пн–чт с 9:00 до 18:00, пт с 9:00 до 17:00;

мкр. Первомайский, ул. Советская, 18 — пн–чт с 10:00 до 18:00, пт с 10:00 до 17:00.

Каждый может внести свой вклад. Ведь доброе дело всегда возвращается.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал оказывать поддержку и проявлять заботу о семьях участников СВО.

«Очень надеюсь, что в каждом муниципалитете семьи, которые нуждаются в особой заботе и внимании, получают необходимую помощь и поддержу, решаются вопросы, с которыми они сталкиваются. Еще раз прошу обратить на это внимание, собраться с коллегами, которые занимаются у вас территориями», — сказал Воробьев.