Более 1 т гуманитарного груза для участников СВО отправили из Реутова

Более 1 тонны гуманитарного груза для участников СВО отправили из Реутова. В городском округе Реутов продолжается системная работа по поддержке земляков, находящихся в зоне специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба округа.

Очередная партия адресной гуманитарной помощи весом более тонны была сформирована фондом социальной поддержки населения и отправлена на передовую. Груз, собранный по конкретным заявкам от бойцов, включает в себя важные технические средства и оборудование: генераторы, квадрокоптеры, устройства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), тепловизионные прицелы, цифровые рации, а также термобелье и другие необходимые вещи. Помощь будет доставлена в Луганск по семи адресам.

Значительный вклад в формирование партии традиционно внесло градообразующее предприятие ВПК «НПО машиностроения». В рамках акции Союза машиностроителей России «Всегда рядом!» организация закупила оборудование на сумму почти 2 млн рублей. Предприятие оказывает комплексную поддержку бойцам с самого начала СВО, включая оплату реабилитации и протезирования.

Особенностью этой отправки стало личное участие жен военнослужащих, которые присоединились к гуманитарному конвою, чтобы доставить помощь по заявкам с фронта. Координацию сбора и доставки на постоянной основе осуществляет Фонд социальной поддержки населения Реутова, обеспечивая адресный и максимально эффективный характер помощи.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что главными фундаментальными задачами сегодня являются работа и вклад в то, чтобы Россия победила, чтобы наступил мир. Поэтому задача по поддержке участников специальной военной операции является самой главной.

«За это (работа по поддержке СВО — ред.) я хочу поблагодарить муниципалитеты, которые вносят в это направление заметный вклад, а также тех, кто отвечает за это в региональном правительстве. Все, что касается наших ребят, их семей, всех восстановительных работ, которые мы ведем на (новой — ред.) территории, — это самое важное», — сказал Воробьев.