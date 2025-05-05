Участник СВО поделился историей, как он потерял ногу на фронте и описал впечатления от увечья и лечения. Свой рассказ он опубликовал в группе «Паблик с обзорами (почти на все)» в соцсети «ВКонтакте».

Мужчина утверждает, что получил ранение из-за «сброса» выстрела осколочного гранатометного (ВОГ), предположительно, с беспилотника.

«Боль — 7/10, больно, но первые секунды не чувствуешь, потом начинает очень сильно гореть. Помимо правой ноги, нашпиговало осколками и получил открытый перелом левой. Из-за этого до сих пор прикован к инвалидной каталке, но хотя бы одна нога осталась», — написал автор поста.

Боец добавил, что после ранения ни разу не принимал анальгетик промедол, поскольку «потерял его и не знает его действия». По словам мужчины, он несколько раз колол себе нифопан, но этот препарат помогает «так себе».

«Обезболы — 3/10», — написал он.

Эвакуация заняла два дня. Далее армейцу сделали операцию в Донецке и вертолетом перевезли в Ростов-на-Дону. Военный отметил, что его лечили «очень хорошие врачи», труд которых он оценил на 10/10. После нескольких дней лечения в Ростове раненого перевезли в госпиталь в Анапе.

«Скажу честно, такие больницы я видел раньше только по телевизору, очень современная, врачи — профессионалы, медсестры добрые. В Анапе мне сделали ампутацию второй раз, т. к. в первый отрезали до пятки, чтобы я не умер, и была возможность посмотреть, как заживает. С такой ампутацией жизнь очень неприятна и неудобна», — поделился пользователь.

Мужчина оценил госпиталь на 12/10. По его словам, он продолжает лечиться в Анапе и ждет протез.