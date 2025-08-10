Бойцы ВСУ при отступлении минируют тела погибших сослуживцев

Сапер 48-го отдельного инженерно-саперного батальона 51-й гвардейской армии Южного военного округа с позывным Круглый рассказал, что военные противника при отступлении минируют тела погибших бойцов ВСУ и убитых мирных жителей, сообщает РИА Новости .

«Самое сложное и тяжелое, это когда минируют трупы гражданских, минируют трупы своих бойцов. Это просто морально даже тяжело смотреть», — поделился российский боец.

По его словам, часто украинцы просто выдергивают чеку из гранаты и трупом прижимают скобу. В этом случае при перевороте тела происходит детонация, а потом и взрыв.

Как считает сапер, противник не стесняет себя в средствах и не имеет какой-либо морали.

Также он отметил, что ВСУ при отступлении делают взрывные устройства из самых разных предметов, это могут быть консервные банки, пачки сигарет, детские игрушки.