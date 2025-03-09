Бойцы ВС РФ 40 минут эвакуировали обгорелого кота из зоны соприкосновения

В ходе специальной военной операции бойцы спасли раненого кота, которому дали кличку Мышка. Военнослужащие долго пытались самостоятельно лечить обгоревшее животное, но вскоре стало ясно — без помощи ветеринара и медикаментов не обойтись, они 40 минут эвакуировали питомца, стоя на мотоцикле, чтобы не причинять дополнительную боль, пишет Mash .

Чтобы избавить питомца от страданий во время транспортировки с линии соприкосновения, солдаты везли его стоя на мотоцикле целых 40 минут. После эвакуации из зоны боевых действий кот оказался в надежных руках — его передали волонтерам приюта «Кошкин дом» в Донецке.

В ближайшее время четвероногий боец отправится к родственникам своего спасителя, которые живут во Владивостоке.

С начала специальной военной операции более тысячи домашних питомцев обрели новый дом в семьях военнослужащих. Эмоциональная связь между животными и их новыми хозяевами оказалась настолько крепкой, что расставание стало невозможным.