Бойцы Тамбов и Калмык рассказали о боях с ВСУ под Курском

Российские военные продолжают освобождать от присутствия ВСУ Курскую область. По словам командира батальона с позывным Тамбов и командира роты с позывным Калмык, Вооруженные силы России справляются с поставленной задачей и все представители киевского режима в российском регионе обязательно будут ликвидированы, сообщает Минобороны .

«Освободили очередной населенный пункт, но на этом наша работа не заканчивается. Сейчас закрепляемся. Другие подразделения Вооруженных сил России, соответственно, тоже движутся в направлении Суджи. Но мы тоже сейчас получим новую задачу и приступим к ее выполнению», — рассказал Тамбов.

Калмык, в свою очередь, рассказал, как российские военные подбирались к населенному пункту Погребки в Курской области.

«Мы к ним (к населенному пункту — ред.) подходили через „открытки“ — большие поля, где все просматривается. Погребки, если подход с этих полей, — они на бугре находятся. И нам было очень сложно подойти к ним. И когда взяли первые позиции, первые доты, первые пулеметные точки, когда раздолбили, когда зашли уже, намного легче двигаться, как говорится, в городских боях», — рассказал Калмык.

По словам Калмыка, у оставшихся представителей киевского режима в Курской области нет шансов. Российские бойцы перекрыли трассу, по которой ВСУ могли получать подвоз техники и личного состава.

«Те, которые здесь остались, мы их, конечно, разобьем до конца. Мы не будем с ними церемониться», — добавил Калмык.

О льготах

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Пока военнослужащие сражаются на поле боя, защищая страну, поддержка их семей осуществляется на государственном уровне комплексно и масштабно. Власти заботятся о том, чтобы бойцы ВС РФ были спокойны и могли выполнять свой долг, ни на что не отвлекаясь.

В настоящее время широкий комплекс преференций и социальных гарантий обеспечивается военнослужащим и их близким. В число таких мер поддержки входят льготы по оплате коммунальных услуг, бесплатное посещение спортивных секций и развивающих кружков, а также предоставление путевок в оздоровительные учреждения для детей. Кроме того, дети участников СВО получают право на бесплатное школьное питание.

Особое внимание уделяется образованию детей военнослужащих. Ведущие университеты страны выделяют 10% бюджетных мест для детей участников спецоперации. При этом дети погибших или раненых военнослужащих получают право поступления без экзаменов. Такая система позволяет обеспечить качественное высшее образование для подрастающего поколения семей защитников Родины.

Решение жилищного вопроса стало также доступнее благодаря специальным условиям ипотечного кредитования. Через накопительно-ипотечную систему участники СВО и их близкие могут приобрести недвижимость с привлечением государственного финансирования.

Пункт отбора контрактников в Балашихе

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Те, кто хочет отправиться на СВО и помочь соотечественникам защищать Россию, могут обратиться в единый центр отбора бойцов на службу по контракту с Минобороны, который базируется в подмосковной Балашихе на Восточном шоссе во владении 2. Обратиться в этот центр, который работает по принципу «единого окна», могут граждане со всей России. Одним из преимуществ подписания контракта именно здесь является самая большая единовременная выплата от региона — 1 900 000 рублей. К этой же выплате также полагается разовое пособие от государства, размер которого на данный момент равен 400 000 рублей.

Узнать подробности можно по горячей линии: 8 (495) 990-77-77 или по телефону с мобильного телефона «117». Также вся информация есть на официальном сайте, на портале «Госуслуги» и в Telegram-боте. При необходимости нужную информацию можно получить через электронную почту: info@kontraktmo.ru.

Ранее Андрей Воробьев поблагодарил правоохранителей за помощь, оказываемую участникам СВО.

«Указы президента посвящены самым разным темам, которые требуют комплексного подхода и разрешения. Это касается и помощи нашим подразделениям. Вы знаете, что Московская область и в том числе вверенные вам силы оказывают большую, заметную поддержку», — подчеркнул губернатор.