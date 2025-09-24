сегодня в 16:52

Бойцы группировок войск «Днепр», «Запад» и «БАРС-16» прочитали стихотворение «Песни» Ольги Старушко из сборника RT «ПоэZия русской зимы».

Данный сборник стихов российских авторов был ранее направлен для поддержки духа солдат на передовой.

«Снова стон у нас песней зовут.

На разрыв — кто в тылу, кто в окопе —

вся Россия исходит на звук

под ударом единой Европы», — читают военнослужащие.

Ранее Telegram-канал RT опубликовал видео, где бойцы зачитывают стихотворение Германа Титова «Это будет утро, конечно…», также включенное в этот сборник. В той записи участвовали военные из группировок «Днепр», «Запад», штурмовой бригады «Восток» и 150-й мотострелковой дивизии.

Сборник «ПоэZия русской зимы» включает в себя произведения 27 поэтов, посвященные украинскому конфликту и специальной военной операции. Отбор стихов для публикации осуществляла главный редактор RT Маргарита Симоньян.