Бойцы СВО прочитали стихотворение из сборника RT «ПоэZия русской зимы»

сегодня в 18:23

Стихотворение из «ПоэZии русской зимы» прочитали бойцы «Днепра», «Юга» и ВКС

Бойцы группировок войск «Днепр», «Юг» и Воздушно-космических сил Российской Федерации прочитали стихотворение «И обернется лето ноябрем…» из сборника RT «ПоэZия русской зимы».

«И обернется лето ноябрем,

Из жара сразу в крепкие морозы,

Мы — русские, а значит, не умрем,

Раз — плюнем,

Два — привычно разотрем», — читают военнослужащие.

Автором данного произведения является Динара Керимова.

Сборник, содержащий работы российских поэтов, будет направлен на передовую. В книгу вошли стихи 27 авторов, посвященные вооруженному конфликту на Украине и специальной военной операции. Отбор произведений осуществляла главный редактор RT Маргарита Симоньян.

