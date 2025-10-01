Бойцы СВО прочитали стихотворение из сборника RT «ПоэZия русской зимы»
Стихотворение из «ПоэZии русской зимы» прочитали бойцы «Днепра», «Юга» и ВКС
Фото - © скриншот/RT
Бойцы группировок войск «Днепр», «Юг» и Воздушно-космических сил Российской Федерации прочитали стихотворение «И обернется лето ноябрем…» из сборника RT «ПоэZия русской зимы».
«И обернется лето ноябрем,
Из жара сразу в крепкие морозы,
Мы — русские, а значит, не умрем,
Раз — плюнем,
Два — привычно разотрем», — читают военнослужащие.
Автором данного произведения является Динара Керимова.
Сборник, содержащий работы российских поэтов, будет направлен на передовую. В книгу вошли стихи 27 авторов, посвященные вооруженному конфликту на Украине и специальной военной операции. Отбор произведений осуществляла главный редактор RT Маргарита Симоньян.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.