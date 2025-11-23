Бойцы СВО получили тонну гуманитарной помощи от столичных студентов-спасателей

Московские добровольцы оказывают помощь бойцам СВО, организуя доставку гуманитарных партий, а также приглашают юношей и девушек из новых регионов к участию в разнообразных мероприятиях, проходящих в российской столице. Особое внимание уделяется инициативам патриотической направленности, говорится на официальном сайте городской администрации.

В рамках проекта «Молодежь Москвы» в Луганскую Народную Республику (ЛНР) было отправлено около тонны грузов с гуманитарной помощью. Московское городское отделение Всероссийского студенческого корпуса спасателей (ВСКС) также посетило Луганск, передав необходимую поддержку участникам специальной военной операции (СВО).

Волонтерские команды самостоятельно организуют доставку необходимых вещей. Кроме того, сверстникам из новых субъектов федерации предлагается участвовать в различных столичных событиях. В рамках проекта систематически организовываются мероприятия, воспитывающие патриотический дух.

Глава Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы Екатерина Драгунова подчеркнула, что проект «Молодежь Москвы» объединяет не просто жителей столицы, а настоящих лидеров молодого поколения, осознающих свою ответственность перед городом и страной. Их вклад в сбор и транспортировку гуманитарной поддержки — это осознанный выбор, направленный на построение нашего общего и сильного будущего.

С 8 по 11 ноября группа студентов из московских университетов, руководство Государственного университета управления (ГУУ), включая ректора и проректоров, а также депутат Московской городской Думы и руководитель Московского городского отделения ВСКС Максим Джетыгенов посетили ЛНР в рамках проекта «ГУУ — СВОим».

Добровольцы передали военнослужащим собранную гуманитарную помощь общим весом около тонны. В числе переданных предметов были окопные свечи и обогревательные печи, средства гигиены, сухие души, продукты с длительным сроком хранения, расходные материалы для производства и разработки беспилотников, а также маскировочные сети, изготовленные московскими студентами. Фонд «Золотые руки ангела» передал медикаменты, носилки и эвакуационные стропы.

Эта поездка позволила укрепить связи между волонтерами и военными, а также поделиться опытом. Представители корпуса спасателей провели встречи с военными подразделениями, обсуждая актуальные вопросы и проблемы, возникающие на передовой. Делегация из Москвы также посетила концерт, посвященный трехлетию Луганского регионального отделения ВСКС.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.