Бойцы СВО поблагодарили власти Подольска за комплексы радиоэлектронной борьбы
Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Подольск
Волонтеры из Подольска доставили в батальон мотострелкового полка на Белгородском направлении комплексы радиоэлектронной борьбы для боевых машин. Командир части выразил благодарность главе Подольска за оказанную помощь. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.
Помогал с передачей гуманитарной помощи волонтер движения по поддержке участников СВО из подольского микрорайона Климовск.
Ранее из Подольска в зону СВО передали детектор дронов «Булат». Важный груз вручили представители администрации округа и Ассоциации ветеранов СВО. За посылкой лично приехал боец с позывным Галл.
«Здесь я в командировке. Детектор дронов забираю по просьбе командира соседней с нами части. Здорово, что есть такая поддержка в тылу», — отметил Галл.
Детектор дронов отправили в бронегруппу на Запорожское направление.
Неравнодушные жители могут передать гуманитарную помощь бойцам с 10:00 до 18:00 в Волонтерский центр на улице Ульяновых, 1.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил правоохранителей за помощь, оказываемую участникам СВО.
«Указы президента посвящены самым разным темам, которые требуют комплексного подхода и разрешения. Это касается и помощи нашим подразделениям. Вы знаете, что Московская область и, в том числе вверенные вам силы, оказывают большую, заметную поддержку», — подчеркнул губернатор.