Бойцы СВО поблагодарили власти Подольска за комплексы радиоэлектронной борьбы

сегодня в 18:48

Волонтеры из Подольска доставили в батальон мотострелкового полка на Белгородском направлении комплексы радиоэлектронной борьбы для боевых машин. Командир части выразил благодарность главе Подольска за оказанную помощь. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Помогал с передачей гуманитарной помощи волонтер движения по поддержке участников СВО из подольского микрорайона Климовск.

Ранее из Подольска в зону СВО передали детектор дронов «Булат». Важный груз вручили представители администрации округа и Ассоциации ветеранов СВО. За посылкой лично приехал боец с позывным Галл.

«Здесь я в командировке. Детектор дронов забираю по просьбе командира соседней с нами части. Здорово, что есть такая поддержка в тылу», — отметил Галл.

Детектор дронов отправили в бронегруппу на Запорожское направление.

Неравнодушные жители могут передать гуманитарную помощь бойцам с 10:00 до 18:00 в Волонтерский центр на улице Ульяновых, 1.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил правоохранителей за помощь, оказываемую участникам СВО.

«Указы президента посвящены самым разным темам, которые требуют комплексного подхода и разрешения. Это касается и помощи нашим подразделениям. Вы знаете, что Московская область и, в том числе вверенные вам силы, оказывают большую, заметную поддержку», — подчеркнул губернатор.