Бойцы СВО поблагодарили предприятия Павловского Посада за помощь фронту

От военнослужащих из Павлово-Посадского городского округа начинает поступать первая обратная связь, за предоставленную гуманитарную помощь, которая была отправлена в 22 июля. Об этом 23 июля в социальных сетях сообщил глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов.

Военнослужащие выразили благодарность за поддержку и внимание, отметив важность такой помощи в выполнении своих задач и поддержании боевого духа.

Особые слова благодарности бойцы выражают павловопосадским предприятиям, которые не остаются в стороне и оказывают постоянную поддержку. На видео ребята благодарят ООО «Митол», АО «Элемет» и ООО «Компэл» за транспорт и технику.

Гуманитарная помощь, организованная при активном участии Администрации, предпринимательского сообщества, общественных организаций и местных жителей, включает дорогостоящую технику, необходимое снаряжение, продукты питания и средства личной гигиены. Это стало возможным благодаря слаженной работе павловопосадцев, которые не остались равнодушными и внесли свой вклад в общее дело.

«Спасибо за вашу активную гражданскую позицию и добрые сердца! Вместе — мы сила!» -сказал глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов.

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