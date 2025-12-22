Бойцы батальона «Ахмат» уничтожили американский БТР М113 в районе Волчанска
Фото - © Telegram-канал Рамзана Кадырова
На харьковском направлении в районе населенного пункта Волчанск бойцы батальона «Ахмат» нанесли поражение украинской армии и уничтожили БТР М113 американского производства, рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале.
Отличились бойцы батальона «Запад-АХМАТ» вместе с сотрудниками ОМВД России по Курчалоевскому району Чечни. Руководили ими — Рустам и Исмаил Агуевы при взаимодействии со 128-й бригадой Минобороны РФ.
Операторы БПЛА провели разведку и установили место дислокации украинских военных. Боевики оборудовали огневые точки в зданиях. БТР М113 приготовили для транспортировки личного состава.
«По каждой позиции наши операторы БПЛА отработали FPV-дронами, превращая в груды металла и строительного мусора укрытия фашистов, нанося непоправимый урон их живой силе. Вражеский БТР М113 также был уничтожен», — написал Кадыров.
Был обнаружен и капонир, в котором ВСУ спрятали свой автомобиль. Его подорвали ударов FPV-дрона, а также ликвидировали двух боевиков украинской армии.
