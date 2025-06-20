Бойцу СВО из Каширы передали детектор дронов «Булат-4»

По просьбе жителя Каширы, участника СВО приобрели и передали портативный всенаправленный детектор БПЛА «Булат-4» и средство радиоэлектронной борьбы «Ромашка». Об этом сообщает пресс-служба

Глава городского округа Кашира, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Михаил Шувалов встретился с женой и детьми участника СВО Виктора В., который попросил помочь в покупке техники, и передал ее.

«Сегодня вместе с представителями штаба по отправке гуманитарной помощи в зону СВО передал данное оборудование жене нашего Героя. Благодарю всех каширян, которые помогают нашим бойцам приблизить долгожданную Победу!» — отметил Михаил Шувалов.

Важность этой инициативы трудно переоценить, так как современные технологии играют ключевую роль в обеспечении безопасности. В условиях быстро меняющейся обстановки, такие устройства становятся незаменимыми помощниками для военнослужащих.

Работа по оказанию помощи военнослужащим в городском округе Кашира не останавливается ни на минуту. Все необходимое для наших героев можно передать в Центр помощи Каширского «Боевого Братства» в Кашире-2, позвонив по телефону: 8 (920) 350-24-39 или написав в Телеграм.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что главными фундаментальными задачами сегодня являются работа и вклад в то, чтобы Россия победила, чтобы наступил мир. Поэтому задача по поддержке участников специальной военной операции является самой главной.

«За это (работа по поддержке СВО — ред.) я хочу поблагодарить муниципалитеты, которые вносят в это направление заметный вклад, а также тех, кто отвечает за это в региональном правительстве. Все, что касается наших ребят, их семей, всех восстановительных работ, которые мы ведем на (новой — ред.) территории, — это самое важное», — сказал Воробьев.