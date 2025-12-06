Богомаз: ВСУ под Брянском ранили водителя грузовой машины

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в очередной раз атаковали Брянскую область с помощью беспилотников, в результате чего мужчина получил травмы. О происшествии в своем Telegram-канале рассказал губернатор Брянской области Александр Богомаз.

По словам главы региона, происшествие случилось в населенном пункте Мирские Погарского района. Противник с помощью FPV-дрона совершил атаку, в результате чего пострадал мирный житель.

«В результате целенаправленного удара, к сожалению, ранен водитель грузового автомобиля. Мужчина доставлен в больницу, где ему оказана вся необходимая медицинская помощь», — сообщил Богомаз.

Из-за атаки представителей киевского режима транспортное средство получило механические повреждения. На месте происшествия работают оперативные службы.

Александр Богомаз пожелал пострадавшему мужчине здоровья и скорейшего восстановления после случившегося.

Ранее Богомаз сообщал, что во второй половине дня 6 декабря над Брянской областью дежурными средствами ПВО над регионом были сбиты шесть вражеских дронов. В результате ликвидации данных объектов никто не пострадал, разрушений также не было зафиксировано.

