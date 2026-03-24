Богомаз: над Брянском сбили 19 украинских дронов

сегодня в 21:11

Над территорией Брянской области дежурные средства ПВО успешно отразили атаку беспилотников противника. Всего было сбито 19 дронов самолетного типа, об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

К отражению атаки привлекались сразу несколько подразделений. В операции участвовали зенитчики Министерства обороны РФ, бойцы бригады «БАРС-Брянск», а также спецподразделения Росгвардии, дислоцированные в регионе.

По предварительной информации, никто из жителей области не пострадал. Разрушений на земле также зафиксировано не было.

На месте происшествия продолжают работу оперативные и экстренные службы. Ситуация находится под контролем.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.