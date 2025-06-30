Боевые лазерные лучи новой системы ПВО уничтожают украинские дроны в зоне СВО
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ВС РФ в зоне специальной военной операции начали применение новой системы ПВО с боевым лучом. Она способна выжигать камеры украинских дронов и гасить их еще до полета, сообщает Mash.
Лазеры современной ПВО способны выжигать матрицы камер, что не дает противнику управлять дронами. Их попытки ударить по территории России становятся бессмысленными. Ударные БПЛА можно ликвидировать на расстоянии 2–3 км, а разведывательные — на 6 км.
По словам военного эксперта Юрия Кнутова, отечественная система ПВО мощностью 35 кВт превосходит американский аналог C-UAS DE, мощность которого 26 кВт. Стоимость развертывания системы можно сравнить с традиционным ЗРК, но эксплуатация дешевле, ведь не нужно тратить деньги на ракеты. При этом лазеры бесполезны при тумане, дожде и снеге.
В Сети появились кадры, на которых бойцы отряда спецназа «Кочевники» показали, как работает новая лазерная система ПВО. На видеозаписи можно увидеть уничтожение вражеского дрона всего за несколько секунд.