Боевые лазерные лучи новой системы ПВО уничтожают украинские дроны в зоне СВО

ВС РФ в зоне специальной военной операции начали применение новой системы ПВО с боевым лучом. Она способна выжигать камеры украинских дронов и гасить их еще до полета, сообщает Mash .

Лазеры современной ПВО способны выжигать матрицы камер, что не дает противнику управлять дронами. Их попытки ударить по территории России становятся бессмысленными. Ударные БПЛА можно ликвидировать на расстоянии 2–3 км, а разведывательные — на 6 км.

По словам военного эксперта Юрия Кнутова, отечественная система ПВО мощностью 35 кВт превосходит американский аналог C-UAS DE, мощность которого 26 кВт. Стоимость развертывания системы можно сравнить с традиционным ЗРК, но эксплуатация дешевле, ведь не нужно тратить деньги на ракеты. При этом лазеры бесполезны при тумане, дожде и снеге.

В Сети появились кадры, на которых бойцы отряда спецназа «Кочевники» показали, как работает новая лазерная система ПВО. На видеозаписи можно увидеть уничтожение вражеского дрона всего за несколько секунд.