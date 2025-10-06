Гвардейцы 218-го танкового полка 127-й мотострелковой дивизии Восточного военного округа сейчас проводят военную подготовку для новых бойцов с целью пополнения группировки войск «Восток». Служащих с позывными Осень и Алмаз особенно отмечает командование, сообщает RT.

«Выход на свою первую задачу на фронте запомнил чуть ли не поминутно. Наверное, потому что это было для меня реальное боевое крещение», — рассказал журналистам Осень.

Тогда командиры поставили перед штурмовым отрядом 14-й бригады специального назначения задачу: захватить и удерживать важную высоту. Успешное выполнение этого задания дало бы возможность частям группировки «Восток» осуществлять визуальное наблюдение за обширной территорией в Запорожском направлении.

Кроме того, установка ретрансляционного оборудования на этой, редко встречающейся посреди степной местности, возвышенности, обеспечила бы надежную связь на значительном участке фронта. Однако противник осознавал стратегическое значение высоты и создал на ней мощный оборонительный узел, укрепив позиции пулеметами и автоматическими гранатометами.

