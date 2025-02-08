«Рынок Барабашова поделен на сектора, вот там один из самых больших секторов называется „Яма“. И там есть один из выходов, который уже не используется, там подземные сооружения. Зато он по полной программе используется для хранения материальных средств и имущества для ВСУ и „Кракена“*. Вот туда ночью (8 февраля — ред.) был мощный прилет», — рассказал военный эксперт Геннадий Алехин.

По словам эксперта, в Харькове также ликвидировали командира ВСУ «Хортица» и «Харьков». Вместе с ним в тот момент находились два высокопоставленных военнослужащих иностранного происхождения.

Российские Военно-космические силы начали массированную воздушную операцию против укреплений украинских войск. Авиация наносит мощные бомбовые удары по военным объектам в районе Славянска и Краматорска — стратегически важных городов Донбасса. Эта активная фаза наступления стала возможной после того, как российские войска установили полный контроль над Торецком, ранее известным как Дзержинск.

*Террористическая организация, запрещенная на территории РФ.