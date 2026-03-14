«Если говорить о том, что это больше — про карьеру, служение или, возможно, про внутреннее восстановление после фронта, то, наверное, для каждого это по-разному. Для кого-то, возможно, есть и элемент реабилитации. Хотя бы потому, что формат программы — это общение с такими же людьми», — сказал Киселенко.

Он добавил, что у всех разный опыт: кто-то занимал высокие руководящие должности, кто-то был на уровне среднего звена, кто-то вернулся с СВО раньше, кто-то позже, кто-то после госпиталя, кто-то уже несколько лет «на гражданке». У каждого своя ситуация.

О программе

По поручению президента РФ Владимира Путина в Московской области действует программа «Герои Подмосковья». Ключевая задача данного проекта — открыть для ветеранов специальной военной операции горизонты для приобретения новых компетенций, совершенствования лидерских качеств и содействия в построении профессионального пути в государственных структурах или коммерческих организациях.

Участие в программе является бесплатным для всех, кто успешно прошел конкурсный отбор. Программа включает в себя четыре очно-заочных модуля и стажировку, в частности, в органах государственной власти и муниципальных образованиях. Весь процесс обучения сопровождается опытными наставниками.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об обучении в рамках региональной образовательной программы «Герои Подмосковья». На лекциях студенты изучают тонкости регионального и муниципального управления.

«Преподаватели, эксперты рассказывают об использовании технологий ИИ, делятся практиками в сфере развития транспортной инфраструктуры, здравоохранения, малого и среднего предпринимательства и так далее. Важно, что, помимо лекций, у участников программы есть возможность под руководством наставников познакомиться с работой на местах, погрузиться во многие процессы», — подчеркнул губернатор.

