Боец СВО Чурилов: программа «Герои Подмосковья» выстроена четко

Программа «Герои Подмосковья» — продолжение федерального проекта. Она четко выстроена и в ней прослеживается главная идея — адаптация управленческого, военного и личного опыта участников СВО к гражданской службе, сообщил РИАМО ветеран спецоперации Артем Чурилов.

Он отметил, что это не просто обучение, а настоящая интеграция опыта, который военные получили в армии, в мирную профессию, где можно приносить пользу стране.

«И, конечно, хочу выразить благодарность губернатору Московской области Андрею Юрьевичу Воробьеву — за возможность пройти обучение и поддержку инициативы. И безусловно — нашему президенту (Владимиру Путину — ред.) — инициатору федеральной программы „Время героев“», — добавил Артем Чурилов.

По его словам, после каждого курса участники оставляют обратную связь — что понравилось, что хотелось бы улучшить, чем дополнить. Организаторы реагируют быстро: добавляют больше видеоматериалов, приглашают спикеров-практиков, если тема оказалась сложной.

«Видно, что программа гибкая, отзывчивая и реально ориентирована на участников», — подчеркнул собеседник.

О программе

По поручению президента РФ Владимира Путина в Московской области действует программа «Герои Подмосковья». Ключевая задача данного проекта — открыть для ветеранов специальной военной операции горизонты для приобретения новых компетенций, совершенствования лидерских качеств и содействия в построении профессионального пути в государственных структурах или коммерческих организациях.

Участие в программе, длящееся 12 месяцев, является бесплатным для всех, кто успешно прошел конкурсный отбор. Программа включает в себя четыре очно-заочных модуля и стажировку, в частности, в органах государственной власти и муниципальных образованиях. Весь процесс обучения сопровождается опытными наставниками.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев высказался о программе «Герои Подмосковья». Он заявил, что проект пользуется большой популярностью, потому что бойцам важно чувствовать поддержку, когда они возвращаются с фронта.

«Программа „Герои Подмосковья“ очень востребована. Ребята, возвращаясь с линии боевого соприкосновения, зачастую ищут себя в обычной жизни, и мы должны подставить им плечо. Всегда приятно, когда рядом находится человек, который знает, чем и как можно помочь», — отметил Воробьев.

