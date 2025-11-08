Боец СВО Чурилов назвал программу «Герои Подмосковья» масштабной и детальной

В Московской области по поручению президента России Владимира Путина реализуется кадровая программа «Герои Подмосковья», участниками которой могут стать ветераны СВО. Участник спецоперации Артем Чурилов в разговоре с РИАМО назвал программу масштабной, организованной и детальной.

По словам Чурилова, за время обучения он не сталкивался со сложностями, но не переставал удивляться, насколько программа оказалась масштабной и организованной.

«Я предполагал, что все будет проще: придут доценты кафедр, прочитают лекции и уйдут. Но оказалось, что вопросы разбираются глубже, детальнее, на реальных жизненных примерах чиновников и государственных служащих. Это дало более полное понимание не только теории, но и самой сути процессов государственного управления», — поделился участник СВО.

По словам Чурилова, вся теоретическая часть сочетается с практической, которую сразу можно применить на практике. Все участники «Героев Подмосковья» проходят практику между модулями.

«Ты знаешь в теории, как все выглядит, какие есть нормативные правовые документы, а потом видишь, как это реализуется на практике. Несколько раз я обращался к своим конспектам, которые вел во время обучения. Это очень помогает», — добавил Чурилов.

О программе

Программа «Герои Подмосковья» — это инициатива, направленная на формирование профессиональных и знающих управленцев из числа ветеранов СВО. Их планируется привлекать к работе в государственных и муниципальных структурах Московской области, а также в частном секторе. Цель проекта — обеспечить регион квалифицированными кадрами, обладающими опытом и лидерскими качествами.

Программа обучения рассчитана на один год на безвозмездной основе. Учебный план включает в себя четыре очных этапа. В период между очными модулями предусмотрена практика в государственных и муниципальных учреждениях под контролем опытного наставника.

Выпускники, завершившие курс, получат предложения по трудоустройству на открытые позиции или будут включены в список кадрового резерва.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев высказался о программе «Герои Подмосковья». Он заявил, что проект пользуется большой популярностью, потому что бойцам важно чувствовать поддержку, когда они возвращаются с фронта.

«Программа «Герои Подмосковья» очень востребована. Ребята, возвращаясь с линии боевого соприкосновения, зачастую ищут себя в обычной жизни, и мы должны подставить им плечо. Всегда приятно, когда рядом находится человек, который знает, чем и как можно помочь», — отметил Воробьев.