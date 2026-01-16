Боец спецоперации поблагодарил Долгопрудный за спутниковую станцию связи

Участник специальной военной операции, служащий на Сватовском направлении, записал видеообращение с благодарностью жителям Долгопрудного за поддержку и полученную спутниковую станцию связи, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В конце декабря в центре поддержки участников специальной военной операции и их семей в Долгопрудном глава округа Олег Сотник встретился с Мариной Владимировной, матерью бойца, участвующего в спецоперации. Ей вручили спутниковую установку связи для передачи сыну.

Владимир, который уже четвертый год находится на фронте и служит в инженерно-саперном подразделении на Сватовском направлении, был удостоен медали «За Отвагу», медали Суворова, трех медалей «За разминирование» и медали «Участнику специальной военной операции».

В своем видеообращении Владимир поблагодарил главу округа Олега Сотника и всех, кто оказал поддержку, а также поздравил жителей города с прошедшим Новым годом.

«Поздравляю долгопрудненцев с прошедшим Новым годом! Желаю, чтобы в этом году поводов для радости было как можно больше. И самое главное, чтобы мы вернулись домой – в наш родной и любимый город», — сказал Владимир.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе и дальше будут уделять максимальное внимание семьям участников военной спецоперации.

«Что касается поддержки — это святое, и самые разные люди, разных возрастов и состояния помогают. И дальше мы будем максимальную чуткость, внимание и к семьям, и к детям проявлять», — подчеркнул Воробьев.