На кураховском направлении танковые экипажи, управляющие Т-90, оказывают огневую поддержку наступающим подразделениям. По словам командира танка с позывным Скрипа, противник в зоне проведения специальной военной операции пытается огрызаться и сопротивляться, но терпит поражение.

Военнослужащие гвардейской мотострелковой дивизии «Южной» группировки эффективно поражают укрепрайоны противника на Кураховском направлении. Успех боевых операций обеспечивается слаженным взаимодействием разведчиков и танкистов. Разведподразделения осуществляют целеуказание и корректировку огня бронетехники по вражеским позициям.

«Ситуация такая: противник пытается огрызаться, пытается, но ничего не получается. Мы всегда на низком старте. Как только наша беспилотная авиация наблюдает какой-то выход техники или живой выкат противника, буквально 5 минут, мы мчим на позиции и просто разносим там все», — рассказал командир танка с позывным Скрипа.

Защита Родины на сегодняшний день привлекает людей с четкой гражданской позицией. Истинный патриотизм проявляется в осознанном решении заключить военный контракт и встать на защиту государства. Такой выбор делают те, кто не может оставаться в стороне от происходящего.

Истинный патриотизм проявляется в готовности действовать, а не только говорить красивые слова о любви к своей стране. Каждый настоящий мужчина и гражданин обязан встать на защиту родной земли. В момент опасности преданные сыны Отечества, не требуя ничего взамен, поднимаются на защиту национальных интересов. Движимые чувством ответственности за судьбу страны, они готовы сделать всё возможное для безопасности своих близких, семей и всего государства.

Для удобства тех, кто хочет заключить контракт с Минобороны РФ, в подмосковной Балашихе работает специальный пункт отбора бойцов, расположенный на Восточном шоссе во владении 2. Здесь военнослужащим помогают пройти боевую подготовку, консультируют по разным вопросам, а также помогают оформить все документы в одном месте.

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Ранее Андрей Воробьев поблагодарил правоохранителей за помощь, оказываемую участникам СВО.

«Указы президента посвящены самым разным темам, которые требуют комплексного подхода и разрешения. Это касается и помощи нашим подразделениям. Вы знаете, что Московская область и в том числе вверенные вам силы оказывают большую, заметную поддержку», — подчеркнул губернатор.