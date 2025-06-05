В настоящее время в рядах Вооруженных сил России (ВС РФ) находятся настоящие патриоты, которые приняли решение пойти служить по контракту в период, когда поняли, что родной стране нужна помощь и защита. При этом никто из военных и не думал ставить каких-либо условий перед тем, чтобы выполнить служебный долг. Один из таких бойцов рассказал, как ВС РФ обнаружили вражескую цель в Харьковской области и ликвидировали ее, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«Мы отрабатывали цель артиллерийскую. То есть предварительно была разведка этой цели. Соответственно, мы получили координаты и отработали эту цель. Ствол (артиллерийской установки — ред.) был теплый. Скорее всего, они (ВСУ — ред.) только отстрелялись. Соответственно, нам удалось лучше ее (вражескую цель — ред.) рассмотреть, обнаружить и отработать», — рассказал оператор БПЛА «Молния» с позывным Серафим.

В ликвидации артиллерийской установки под Харьковом участвовали бойцы группировки войск «Запад». При подписании контракта с Минобороны россияне тоже смогут освоить профессию оператора беспилотника и встать в один ряд с героями, которые защищают страну.

Российские мужчины неоднократно отмечали, что чувствуют свой долг в том, чтобы в критический для страны момент подставить свое плечо, а также защитить близких и родственников от опасности. По их мнению, любовь к родной стране и семье — она безусловна и не требует каких-либо подтверждений.

Пункт отбора на службу в Подмосковье

Для удобства россиян и жителей Московского региона, в Балашихе работает единый центр отбора кандидатов на службу по контракту с Минобороны России. Этот центр работает по принципу одного окна. Когда будущий боец приезжает в центр, ему предоставляют жилье и обеспечивают трехразовое питание, а также помогают пройти медкомиссию и боевую подготовку в одном месте.

Стоит отметить, что Подмосковье — это тот регион, который в настоящее время при заключении контракта на службу единовременно выделяет самую большую сумму в качестве поддержки для военного — 2 млн 600 тысяч рублей. К этой сумме также добавляется разовое пособие из федерального бюджета в размере 400 тысяч рублей. А ежемесячная зарплата военного начинается от 200 тысяч рублей. Финальная сумма зависит в том числе от звания и должности служащего.

Контакты

Территориально единый центр отбора бойцов на службу по контракту находится в Балашихе на Восточном шоссе во владении 2. Обратиться туда может житель любого российского региона. Узнать подробности, как попасть на службу, можно на официальном сайте, на портале «Госуслуги», в Telegram-боте, направив письмо на почту info@kontraktmo.ru или по телефону горячей линии: 8 (495) 990-77-77 или по телефону с мобильного телефона «117».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил правоохранителей за помощь, оказываемую участникам СВО.

«Указы президента посвящены самым разным темам, которые требуют комплексного подхода и разрешения. Это касается и помощи нашим подразделениям. Вы знаете, что Московская область и в том числе вверенные вам силы оказывают большую, заметную поддержку», — подчеркнул губернатор.