Боец с позывным Жабай: все должны защищать Родину

Военнослужащий с позывным Жабай рассказал, как командир батальона поставил задачу установить российский флаг на ангаре на окраине населенного пункта Дачное в Донецкой Народной Республике. Боец признался, что в этот момент чувствовал гордость.

Вместе с командиром взвода БПЛА Жабай выдвинулся на место, их корректировали дроны. После установки флага ВСУ начали бить по ангару из тяжелой артиллерии, но не смогли сбить российский триколор. Боец отметил, что гордился происходящем, ведь именно его батальон в 1945 году поставил в Берлине флаг. Теперь он сам находится в зоне СВО.

«Около 8–9 месяцев нахожусь здесь. Наверное, все должны это делать, все должны защищать Родину», — высказался Жабай.

Участники СВО — граждане с активной жизненной позицией. Сегодня настоящий патриот — это тот, кто сделал сознательный выбор, не остался в стороне и принял решение поступить на военную службу по контракту для защиты свой страны. Такие люди понимают, что Родина нуждается в них, и в критический для страны момент сделают все, чтобы защитить семью, близких и родных, и, конечно, Отечество. Они идут защищать интересы России, не ставя никаких условий.

Защита Отечества — долг и обязанность каждого гражданина, каждого мужчины. Любовь к Родине — незыблемая ценность, которая не может проявляться лишь на словах, ее надо подтвердить конкретным делом.

Выплаты участникам СВО

Труд военнослужащего достойно оплачивается. При заключении контракта с Минобороны единовременная выплата от государства и региона составляет не менее 800 тыс. рублей. В случае выполнения боевых задач в рамках СВО военнослужащий получает от 210 тыс. рублей в месяц.

Также предусмотрены дополнительные стимулирующие выплаты в размере до 1 млн рублей в год. Военная пенсия компенсируется в полном объеме. Кроме того, предусмотрены выплаты за государственные и ведомственные награды.

Пункт отбора бойцов в Балашихе

В Балашихе по адресу: Восточное шоссе, вл. 2, работает Московский областной пункт отбора бойцов на военную службу по контракту. В нем есть все необходимое для кандидатов — проживание и питание, прохождение медкомиссии, консультации юристов, нотариусов, банковских работников и других специалистов.

Заявление для прохождения отбора на контракт можно подать через портал «Госуслуги». Анкету возможно заполнить и в самом пункте отбора. Подробная информация о контрактной службе доступна по телефону горячей линии: 8 (495) 990-77-77, на сайте и в Telegram-боте. Также можно написать на электронную почту info@kontraktmo.ru.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в подмосковном центре добровольцы могут получить максимальное внимание. Регион находится в постоянном контакте с Минобороны РФ.

«Важно уделить максимальное внимание тому, кто подписывает контракт, кто, соответственно, будет защищать нашу страну. Для этого нужна экипировка, для этого нужны навыки ведения боя. В общем все необходимые мероприятия мы там предусматриваем, в том числе и боевое слаживание — ребята знакомятся, обмениваются опытом там. Все это имеет значение», — сказал Воробьев.