Боец с позывным Пенза рассказал о боевой работе расчета РСЗО «Град» в зоне СВО

Расчет РСЗО «Град» гвардейской 58-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр», прикрывая и поддерживая продвижение штурмовых групп в районе населенного пункта Малая Токмачка, уничтожил артиллерийское орудие противника в Запорожской области.

«Мы ведем наступательные действия, работаем по орудиям противника, по минометным точкам, по блиндажам, по местам взлета беспилотных летательных аппаратов. Мы поражали орудие противника, находящееся в капонире, цель была поражена, личный состав был уничтожен», — сказал военнослужащий.

Забота о бойцах СВО

Труд военнослужащего, отправляющегося в зону СВО, достойно оплачивается. Единовременная выплата при заключении контракта от РФ и региона составляет не менее 800 тыс. рублей.

При выполнении боевых задач в зоне спецоперации боец получает от 210 тыс. рублей ежемесячно. Есть дополнительные стимулирующие выплаты до 1 млн рублей в год, 100% компенсация военной пенсии, а также выплаты за получение государственных и ведомственных наград.

Смелость и отвага бойцов ВС РФ позволили освободить село. Среди контрактников есть и мужчины из Московской области. В настоящее время в регионе продолжается набор бойцов. Узнать подробности можно на официальном сайте: контрактмо.рф.

Центр отбора на службу по контракту в Подмосковье

Для удобства будущих военных в подмосковной Балашихе на Восточном шоссе, вл. 2, открыли единый центр отбора кандидатов на службу по контракту с Минобороны. В одном месте можно пройти медицинское обследование, курсы боевой подготовки, а также получить консультации узких специалистов, в том числе по юридическим и банковским услугам. На время оформления документов и прохождения курсов всех бойцов обеспечивают жильем и трехразовым сбалансированным питанием.

Кроме того, подписывать контракт с Минобороны на сегодняшний день выгоднее всего именно в Подмосковье. Регион выделяет из собственного бюджета бойцам в виде разовой поддержки 2,6 млн рублей. Эта сумма является дополнительной к начислению из федерального бюджета, размер которого равен 400 тыс. рублей. В итоге только при подписании контракта в Балашихе бойцы разово получают 3 млн рублей.

В дальнейшем им будут ежемесячно выплачивать зарплату, которая начинается от 200 тыс. рублей. При этом финальная сумма зависит в том числе от наличия наград и звания конкретного бойца.

Контакты

Узнать подробности, как попасть на службу, можно на официальном сайте, на портале «Госуслуги», в Telegram-боте, направив письмо на почту info@kontraktmo.ru, по телефону горячей линии: 8 (495) 990-77-77 или с мобильного телефона 117.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил правоохранителей за помощь, оказываемую участникам СВО.

«Указы президента посвящены самым разным темам, которые требуют комплексного подхода и разрешения. Это касается и помощи нашим подразделениям. Вы знаете, что Московская область и в том числе вверенные вам силы оказывают большую, заметную поддержку», — подчеркнул губернатор.