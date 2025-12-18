Боец с позывным Крестоносец удостоен премии «Мы рядом. Доброе дело»

Боец принимает участие в СВО с августа 2023 года. На его счету более 10 единиц уничтоженной вражеской техники, таких как гаубица, танки «Леопард», «Брэдли», «Скорпион». Получил тяжелое ранение груди, конечности, но после реабилитации вернулся в строй.

«В первую очередь хотел поблагодарить губернатора Московской области Андрея Юрьевича. Спасибо сказать вам огромное. Низкий поклон вам. Пожелать крепкого здоровья нашим братьям, сестрам, которые находятся на фронте, делают историю. Скорейшего возвращения с победой домой, к семьям. Вечная память погибшим, честь и хвала живым», — сказал Крестоносец.

«Мы рядом. Доброе дело» — ежегодная премия губернатора Московской области Андрея Воробьева. Она вручается с 2012 года жителям региона за заслуги, социально значимые проекты, которые направлены на улучшение жизни, развитие добровольчества, помощь бойцам СВО.

Ранее глава региона открыл церемонию вручения премии «Мы рядом. Доброе дело». Он поприветствовал всех гостей, в том числе бойцов СВО и их семьи.

«Хочу поприветствовать еще раз всех, кто находится в этом зале, и вообще добрых людей, которые, не жалея ни времени, ни сил, ни средств, помогают, участвуют, делают все, чтобы в наших дорогих, любимых городах Подмосковья, <…> и те, кто находятся на передовой, в тылу это почувствовали. Спасибо вам большое!» — высказался Воробьев.

