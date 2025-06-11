Боец с позывным Фродо: украинские силы постоянно сбрасывают СВУ на приграничье

Военные инженеры проводят работы по обнаружению и обезвреживанию взрывоопасных предметов, а также разминированию сбитых беспилотников ВСУ, сообщил командир саперного взвода с позывным Фродо.

Специалисты занимаются разминированием приграничной территории Белгородской области. Они могут несколько раз проходить одну и ту же территорию и находить там новые сброшенные украинцами СВУ.

Обнаруженные взрывоопасные предметы вывозят на полигон для ликвидации или уничтожают прямо на месте.

«Мы ходим несколько раз разминировать территорию, потому что противник все время пытается нанести урон мирному населению и совершает постоянно новые сбросы», — уточнил командир.

Пока военные защищают Россию на спецоперации, государство защищает их семьи. Так, страна обеспечивает участников СВО бюджетными местами для обучения детей в лучших вузах. Там установлены спецквоты приема на программы бакалавриата и специалитета для абитуриентов, родители которых принимают участие в СВО — это 10% от общего числа бюджетных мест каждого вуза. Дети раненых и погибших могут поступить в вуз без вступительных испытаний.

Еще государство предоставляет льготную ипотеку для участников СВО и членов их семей. Поэтому семьи бойцов могут получить достойное жилье. Действует накопительно-ипотечная система — военные могут купить квартиру или дом, которые будут оплачены с использованием госсредств.

В России участникам СВО предоставляется широкий спектр дополнительных федеральных и региональных льгот и гарантий, среди которых: получение статуса ветерана боевых действий, направление детей в детские оздоровительные учреждения, оплата школьных обедов, бесплатное посещение кружков и спортивных секций, компенсация за коммунальные расходы и многое другое.

Пункт отбора на службу в Подмосковье

Для удобства россиян и жителей Московского региона в Балашихе открыт единый центр отбора кандидатов на службу по контракту с Минобороны России. Этот центр работает по принципу «одного окна». Когда будущий боец приезжает в центр, ему предоставляют жилье и обеспечивают трехразовое питание, а также помогают пройти медкомиссию и боевую подготовку в одном месте.

Стоит отметить, что Подмосковье — это тот регион, который в настоящее время при заключении контракта на службу единовременно выделяет самую большую сумму в качестве поддержки для военного — 2 млн 600 тыс. рублей. К этой сумме также добавляется разовое пособие из федерального бюджета в размере 400 тыс. рублей. А ежемесячная зарплата военного начинается от 200 тыс. рублей. Финальная сумма зависит в том числе от звания и должности служащего.

Контакты

Территориально единый центр отбора бойцов на службу по контракту находится в Балашихе на Восточном шоссе, вл. 2. Обратиться туда может житель любого российского региона. Узнать подробности, как попасть на службу, можно на официальном сайте, на портале «Госуслуги», в Telegram-боте, направив письмо на почту info@kontraktmo.ru, позвонив по телефону горячей линии: 8 (495) 990-77-77 или по номеру 117 с мобильного телефона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил правоохранителей за помощь, оказываемую участникам СВО.

«Указы президента посвящены самым разным темам, которые требуют комплексного подхода и разрешения. Это касается и помощи нашим подразделениям. Вы знаете, что Московская область и в том числе вверенные вам силы оказывают большую, заметную поддержку», — подчеркнул губернатор.