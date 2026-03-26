Боец «Пятнашки»: самое страшное — потеря товарища

Штурмовик бригады «Пятнашка» с позывным Макс заявил, что на фронте тяжелее всего пережить гибель сослуживца, и рассказал, как группа эвакуации вынесла раненого под ударом дрона, сообщает RT .

Макс служит в интернациональной добровольческой бригаде «Пятнашка» с января 2023 года. По словам бойца, к взрывам, обстрелам и атакам дронов со временем привыкаешь, но к гибели сослуживцев — никогда.

Бригаду создали в 2014 году. Макс присоединился к ней перед попыткой контрнаступления ВСУ. Решение он принял по приглашению друга.

«Друг принимал участие — и меня пригласил. Я как раз отработал и вышел на пенсию. Решил его поддержать», — рассказал боец.

Военный отметил, что в перерывах между боями товарищи поддерживали друг друга. Один из сослуживцев, по его словам, поднимал боевой дух песнями.

«Пел нам песни — делал это практически всегда», — сказал Макс.

Самым тяжелым испытанием он назвал утрату сослуживца.

«Самое страшное — это потеря боевого товарища. Это невосполнимо», — подчеркнул штурмовик.

Макс участвовал в эвакуации раненых на окраинах Соледара в Донецкой Народной Республике. Во время одной из операций по группе ударил FPV-дрон.

«Я его на плечах нёс. Дрон-камикадзе ударил по нам. Нас тоже всех ранило, но мы не остановились. Шаман был «тяжёлый» (тяжелораненый. — RT), но мы его не бросили, хотя сами тоже получили ранения. Парня вытащили. В данный момент все живы и здоровы», — рассказал Макс.

