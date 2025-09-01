Боец Пепел рассказал, как ВС РФ уничтожают пехотные блиндажи ВСУ

На Константиновском направлении военнослужащие 72-й отдельной мотострелковой бригады из группировки «Южная» успешно ликвидировали инфраструктуру беспилотной авиации Вооруженных сил Украины (ВСУ). Боец с позывным Пепел рассказал, какие цели поражали российские военные, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ .

Артиллеристы, используя гаубицу 2А65 «Мста-Б», поразили центр управления дронами противника вместе с живой силой, уничтожив также антенное оборудование и взлетную площадку.

По словам командира артиллерийской батареи с позывным Пепел, их подразделение в основном занимается уничтожением укрытий пехоты, минометных позиций и военной техники, а также проводит контрбатарейные операции.

«В основном поражаем пехотные блиндажи, минометные расчеты, технику, а также ведем контрбатарейную борьбу», — пояснил Пепел.

Рядом с такими бойцами, как Пепел, служат в том числе контрактники из Московской области. В настоящее время в регионе продолжается набор бойцов. Узнать подробности можно на официальном сайте: контрактмо.рф.

Кто подписывает контракт с Минобороны

В настоящее время служить в рядах российской армии отправляются настоящие патриоты, которые понимают, что страна нуждается в их поддержке, а семья — в защите. При подписании контракта с Минобороны в подмосковной Балашихе мужчины говорят о том, что считают это своим долгом и не ставят никаких условий. Такие люди понимают, что Родина нуждается в них, и в критический для страны момент сделают все, чтобы защитить семью, близких и родных и, конечно, свое Отечество.

Любовь к Родине — незыблемая ценность, которая не может проявляться лишь на словах, ее надо подтвердить конкретным делом. Именно об этом говорят контрактники.

Помощь от государства

Несмотря на то, что российские контрактники не ставят условий перед тем, как отправиться в зону проведения специальной военной операции, государство понимает, что и бойцам, и их семьям нужна поддержка. Именно поэтому компетентные специалисты разработали целый перечень социальных мер, которыми могут воспользоваться военные, их родители, жены и дети.

Например, пока мужчины служат, за ними сохраняются прежние рабочие места. А по истечению контракта бойцы имеют право на оплачиваемый отпуск, даже если не успели его заработать в своей организации. Родители бойцов получают право на социальную помощь на дому, если она необходима. Жены могут повысить рабочую квалификацию, а дети — бесплатно питаться в школах и поступать в вузы по специальным квотам.

Как подписать контракт

Узнать подробности, как попасть на службу, можно на официальном сайте, на портале «Госуслуги», в Telegram-боте, направив письмо на почту info@kontraktmo.ru или по телефону горячей линии: 8 (495) 990-77-77 или по телефону с мобильного телефона «117».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Центре специальной подготовки «Витязь» в Балашихе появились курсы операторов БПЛА по просьбе бойцов СВО, которые находятся в зоне соприкосновения с противником. Опытные инструкторы учат будущих военных, как управлять беспилотниками и успешно ликвидировать противника.

«Важно: с первого дня обучения кандидат заключает контракт с Минобороны и начинает получать выплаты. В Подмосковье предусмотрены одни из самых высоких в стране: 3 млн рублей единовременно, минимум 5,5 млн — за первый год службы. В зону СВО операторы БПЛА отправляются только после завершения программы», — сказал Воробьев.

Обучение проходит в комфортных камерных группах по 10-15 человек. Такой формат выбран для того, чтобы опытные инструкторы могли полноценно уделять внимание каждому обучающемуся.