Во время ожесточенного боя, когда противник превосходил численностью и проводил ротацию, российские бойцы проявили исключительное мастерство. Командир отделения с позывным Каспер рассказал, как общими усилиями были ликвидированы расчет пулемета и 17 украинских военных, сообщает пресс-служба Минобороны РФ .

«Самый запоминающийся штурм был на Южно-Донецком направлении. Это очень сложный был штурм тем, что попали под пересменку врага. Ну и, соответственно, силы были неравны. Было очень тяжело. Заняли круговую оборону, и получилось так, что в ночь перед нашим штурмом противник занял восточную часть лесополосы. То есть было перекрестье лесополос, и когда мы туда зашли, попали под перекрестный огонь трех пулеметов», — рассказал Каспер.

По словам бойца, он вместе с сослуживцами нанес противнику большой урон. Российские снайперы ликвидировали пулеметный расчет ВСУ, а остальная группа в количестве восьми человек уничтожила до 17 представителей киевского режима.

Этот штурм еще раз доказывает, что на службу по контракту с Минобороны идут настоящие патриоты своей страны, которые сделали осознанный выбор и отважно защищают Россию, свои семьи и близких людей.

Истинный патриотизм проявляется не в громких заявлениях, а в готовности действовать во благо своей страны. Каждый настоящий мужчина обязан встать на защиту государства, ведь это его священный долг перед Отечеством. В трудные времена истинные патриоты безоговорочно выступают на стороне России, защищая национальные интересы. Эти самоотверженные люди готовы в любой момент подняться на защиту своих родных, близких и всей страны, прекрасно осознавая, как сильно они нужны своей Родине.

Военнослужащие по контракту в Подмосковье могут рассчитывать на хорошую финансовую поддержку. Суммарная единовременная выплата достигает 2,3 миллиона рублей, где 1,9 миллиона предоставляет область, а 400 тысяч поступает из федерального бюджета. Финансовое обеспечение военных не ограничивается только этими средствами. За выполнение особых боевых задач в зоне соприкосновения начисляются дополнительные надбавки. Ежемесячный доход контрактников включает стабильную заработную плату. Получение государственных наград и боевых отличий также увеличивает денежное довольствие военнослужащих специальными надбавками.

Пункт отбора военных на службу по контракту работает в подмосковной Балашихе на Восточном шоссе во владении 2. Здесь военным предоставляют сразу комплекс услуг: помогают оформить все необходимые документы, рассказывают про льготы для них и их семей, а также регистрируют на курсы первой боевой подготовки, которую проводят в этом же центре.

Подробная информация о работе центра доступна на горячей линии: 8 (495) 990-77-77 или по телефону с мобильного телефона «117». Также вся информация есть на официальном сайте, на портале «Госуслуги» и в Telegram-боте. При необходимости нужную информацию можно получить через электронную почту: info@kontraktmo.ru.

Ранее Андрей Воробьев поблагодарил правоохранителей за помощь, оказываемую участникам СВО.

«Указы президента посвящены самым разным темам, которые требуют комплексного подхода и разрешения. Это касается и помощи нашим подразделениям. Вы знаете, что Московская область и в том числе вверенные вам силы оказывают большую, заметную поддержку», — подчеркнул губернатор.