Боец Калач рассказал о пользе танков в зоне СВО

Российские военные ежедневно достигают целей, поставленных на специальную военную операцию (СВО). В зоне соприкосновения они используют в том числе танки. Командир танка Т-90М «Прорыв» с позывным Калач рассказал, что знает все характеристики каждой машины и учитывает их при выполнении той или иной задачи, сообщает Минобороны .

«Танки сейчас — большая у нас защита. С каждым годом сейчас все быстрее и быстрее стрельба происходит у нас, точнее стрелять начали. Каждый танк знаешь, куда как стреляет, сразу уже вводишь поправки заранее. И уже с первого выстрела попадаем прямо по цели», — рассказал Калач.

По словам Калача, он уверен в своем экипаже, который достойно выполняет все поставленные задачи. Российская армия использует танки на разных направлениях в зоне соприкосновения с противником, в том числе в Харьковской области и Краснолиманском направлении. В рядах Вооруженных сил России вместе с Калачом служат в том числе мужчины, подписавшие контракт с Минобороны в Подмосковье. Узнать подробности можно на официальном сайте: контрактмо.рф.

О пункте отбора в Балашихе

В Московской области для удобства желающих отправиться на службу по контракту и присоединиться к своим в зоне проведения специальной военной операции открыли единый центр отбора бойцов на службу, в котором предоставляют перечень услуг. Будущие военные в одном месте получают все необходимые консультации, в том числе по юридическим вопросам, проходят медицинское освидетельствование, а также получают временное жилье и комплексное трехразовое питание.

Все, с кем Минобороны готово подписать контракт, перед отправлением в зону службы проходят курсы первой боевой подготовки под руководством опытных военных с большим стажем службы и практики. Территориально центр отбора находится на Восточном шоссе во владении 2 в Балашихе. Обратиться в него могут жители не только Московского региона, но и из других российских субъектов.

О выплатах

При подписании контракта именно в Балашихе военные получают разовую помощь в размере 3 млн рублей. Кроме разовой выплаты, военные также ежемесячно получают высокую зарплату, которая начинается от 200 тысяч рублей. Конечная сумма зависит от звания конкретного военного и перечня задач, которые он выполняет. На выплаты также влияет наличие государственных и боевых задач. В итоге только за первый год службы в общей сложности доход бойцов СВО составляет минимум 5,5 млн рублей.

Контакты

Узнать подробности, как попасть на службу, можно на официальном сайте контрактмо.рф, на портале «Госуслуги», в Telegram-боте, направив письмо на почту info@kontraktmo.ru или по телефону горячей линии: 8 (495) 990-77-77 или по телефону с мобильного телефона «117».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Центре специальной подготовки «Витязь» в Балашихе появились курсы операторов БПЛА по просьбе бойцов СВО, которые находятся в зоне соприкосновения с противником. Опытные инструкторы учат будущих военных, как управлять беспилотниками и успешно ликвидировать противника.

«Важно: с первого дня обучения кандидат заключает контракт с Минобороны и начинает получать выплаты. В Подмосковье предусмотрены одни из самых высоких в стране: 3 млн рублей единовременно, минимум 5,5 млн — за первый год службы. В зону СВО операторы БПЛА отправляются только после завершения программы», — сказал Воробьев.

Обучение проходит в комфортных камерных группах по 10-15 человек. Такой формат выбран для того, чтобы опытные инструкторы могли полноценно уделять внимание каждому обучающемуся.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.