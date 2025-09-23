Боец из Сергиева Посада в отпуске по ранению совершенствует навыки управления БПЛА

Боец специальной военной операции с позывным Коммерс сейчас восстанавливается после ранения, ждет эндопротезирования. Приехал к семье и друзьям в родной Сергиев Посад, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Боец рассказал, что раньше работал в сфере продаж. В 2024 году пошел на передовую, потому что увидел: в России много смелых людей, готовых встать на защиту Родины. Молодой человек решил к ним присоединиться.

На фронте Коммерс занимался ремонтом и обслуживанием техники, эвакуировал раненых. Потом перешел в разведку. Однажды, выполняя задание, он попал под вражеский огонь и был ранен: осколок дрона повредил сустав руки. За проявленное мужество бойца наградили медалью Суворова и медалью «За укрепление боевого содружества».

После этого Коммерса перевели в операторы БПЛА. Даже находясь в отпуске он продолжает совершенствовать свои навыки управления дроном, регулярно тренируясь в специальной программе. После ранения главное «прокачать мышечную память», говорит боец.

Рассказывая о боевых товарищах, Коммерса не перестает удивляться мужеству и нечеловеческой выносливости русского солдата. Говорит, что его однополчанин, выполняя боевое задание, сам на руках больше 20 км нес до боевых машин больше 30 литров солярки и столько же бензина

Вера в Бога помогает бойцу не терять силу духа и всегда надеяться на лучшее. После того, как все задачи СВО будут выполнены, Коммерс хочет остаться в Российской Армии. Он знает, что есть такая профессия: Родину защищать.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.