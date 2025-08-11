Боец Боревол рассказал, для чего армия РФ использует пейнтбольное снаряжение

Снаряжение для пейнтбола стало инвентарем для тренировки штурмовиков 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Запад», которые отточили мастерство для зачистки опорного пункта противника. О проведенных учениях рассказал командир взвода с позывным Буревол, сообщает Минобороны РФ .

«Это именно нужно для того, чтобы парням дать более оптимальную обстановку, более боевую, чтобы мужчины понимали, на что они идут», — объяснил Буревол, для чего штурмовики задействовали пейнтбольное снаряжение.

По словам командира взвода, российские бойцы отработали разные схемы атаки на вражеские опорные пункты. Они в том числе учитывали разный рельеф местности и работали в связках штурмовых групп, чтобы усовершенствовать мастерство слаженных действий.

Снаряжение помогло бойцам наглядно подавить огневые точки противника и организовать собственную оборону. Среди военных, которые участвуют в специальной военной операции, есть в том числе бойцы из Московской области. В регионе ведется набор бойцов на службу по контракту и сегодня. Узнать подробности можно на официальном сайте: контрактмо.рф.

На сегодняшний день в единый пункт отбора бойцов на службу по контракту с Минобороны, который находится в подмосковной Балашихе, все чаще обращаются военные, которые понимают, насколько их помощь нужна стране, а близким — защита. При подписании контрактов военные не ставят никаких условий, так как считают своим долгом прийти на помощь родной стране, когда она в этом нуждается.

Защита Отечества — долг и обязанность каждого гражданина, каждого мужчины. Любовь к Родине — незыблемая ценность, которая не может проявляться лишь на словах, ее надо подтвердить конкретным делом. При этом государство понимает, что труд военных — самый тяжелый, поэтому достойно его оплачивает.

О деньгах

При подписании контракта с Минобороны в Московской области бойцы получают 400 тысяч рублей из федерального бюджета в качестве разовой помощи, но эта выплата не единственная в таком формате. Еще 2,6 млн рублей бойцам начисляют из бюджета Подмосковья. Таким образом, только при заключении контракта военные разово получают 3 млн рублей в качестве поддержки. Данная сумма является одной из самых высоких по стране, и получить ее могут граждане из любых регионов страны, которые обратились в подмосковный пункт отбора кандидатов на службу в том числе в зоне проведения СВО.

Кроме того, все военные ежемесячно получают высокую зарплату, которая начинается от 200 тысяч рублей. Финальная сумма определяется с учетом звания конкретного военного, наличия у него государственных и боевых наград, а также учитывается род выполненных задач в зоне соприкосновения с противником.

О пункте отбора бойцов в Балашихе

Территориально единый центр отбора бойцов на службу находится на Восточном шоссе во владении 2. Центр работает по принципу одного окна, в котором предоставляется весь перечень необходимых услуг военным: от предоставления временного жилья и питания на время прохождения медицинской комиссии и оформления документов до предоставления разного рода консультаций, в том числе со специалистами узких специальностей.

Обратиться в центр отбора бойцов на службу в Подмосковье могут не только жители центральной России. Он доступен для граждан из любых населенных пунктов страны.

Узнать подробности, как попасть на службу, можно на официальном сайте, на портале «Госуслуги», в Telegram-боте, направив письмо на почту info@kontraktmo.ru или по телефону горячей линии: 8 (495) 990-77-77 или по телефону с мобильного телефона «117».

Ранее Андрей Воробьев поблагодарил правоохранителей за помощь, оказываемую участникам СВО.

«Указы президента посвящены самым разным темам, которые требуют комплексного подхода и разрешения. Это касается и помощи нашим подразделениям. Вы знаете, что Московская область и в том числе вверенные вам силы оказывают большую, заметную поддержку», — подчеркнул губернатор.