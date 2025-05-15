Российские военнослужащие часто подписывают контракт с Минобороны из чувства долга и желания защитить от противника родную страну и близких. Точно так же решение принял боец с позывным Басмач, который сначала прошел срочную службу, а в 2022 году принял решение подписать контракт и остаться на передовой помогать военным в проведении специальной военной операции на Украине.

За годы службы в зоне СВО Басмач прошел большой боевой путь и стал универсальным военным с богатым опытом работы в разных обстоятельствах.

«Отслужил срочную службу в бригаде спецназа, затем подписал там контракт в 2022 году. Поехал в командировку с отдельным отрядом специального назначения. Ходил штатным пулеметчиком в группе. Также во всех дозорах, во всех задачах участвовал: в расчете АГС, ПТРК. Работали, производили разведку как воздушную, так и наземную», — рассказал Басмач.

Басмач в том числе участвовал в срыве ротации и контрнаступления представителей киевского режима, за что в дальнейшем получил знак отличия ордена Святого Георгия — «Георгиевский крест» четвертой степени и медаль Жукова.

Практика показывает, что в рядах российской армии много военнослужащих, которые, как и Басмач, сделали осознанный выбор пойти защищать страну в критический момент и не ставили никаких условий. Российские бойцы понимают, что защищать Отечество — их долг, и выполняют его с достоинством.

Помощь семьям

Пока военные служат в зоне проведения СВО, государство взяло на себя обязанность позаботиться об их семьях. В России разработан целый комплекс мер поддержки, направленный на улучшение качестве жизни близких военнослужащих. Так, маленькие дети имеют право получить место в детском саду вне очереди, средние дети могут бесплатно питаться в школе и посещать кружки и секции, а старшие — могут в рамках специально выделенных квот поступить в лучшие вузы страны для получения высшего образования.

Поддержка оказывается также родителям бойцов, которые могут в случае необходимости бесплатно пользоваться услугами соцработников и проходить лечение в государственных больницах. Жены военных могут проходить курсы профессиональной переподготовки и получать психологическую помощь.

Сами бойцы могут рассчитывать в том числе на приостановление административных разбирательств. Исключением являются только алименты. Ряд льгот направлен на поддержку семей при уплате налогов и покупке жилья в ипотеку.

О зарплатах

Государство также понимает, что труд военных должен оплачиваться достойно, и со своей стороны делает для этого все возможное. Контрактники получают высокую ежемесячную зарплату, которая начинается от 200 тысяч рублей. Окончательная сумма зависит от звания бойца, наличия боевых наград и рода выполненных задач в зоне СВО.

В качестве дополнительной разовой поддержке все, кто подписывает контракт с Минобороны, получают из федерального бюджета 400 тысяч рублей. А если контракт был подписан в Подмосковье, то из регионального бюджета военному начисляется еще 2 млн 600 тысяч рублей в качестве единовременной выплаты. Таким образом, подписывать контракт с Минобороны на сегодняшний день выгоднее всего в Московской области в едином центре, расположенном в Балашихе на Восточном шоссе во владении 2.

Контакты для связи

Узнать подробности, как попасть на службу, можно на официальном сайте, на портале «Госуслуги», в Telegram-боте, направив письмо на почту info@kontraktmo.ru или по телефону горячей линии: 8 (495) 990-77-77 или по телефону с мобильного телефона «117».

Ранее Андрей Воробьев поблагодарил правоохранителей за помощь, оказываемую участникам СВО.

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