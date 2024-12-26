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Бочаров: обломки дрона рухнули на территорию промпредприятия под Волгоградом

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил, что на территорию промпредприятия в Котовском районе минувшей ночью упали обломки украинского беспилотника, сообщили в областной администрации.

По словам главы региона, дрон был сбит дежурными силами ПВО в рамках отражения атаки противника на Волгоградскую область.

В результате инцидента никто не пострадал. Повреждения гражданских и военных объектов не зафиксированы.

Обломки беспилотника не затронули основные пункты производства, пожар не разгорелся. На месте ЧП приступили к работе сотрудники оперативных служб.

Всего за прошедшую ночь были сбиты 5 украинских дронов над территорией РФ.