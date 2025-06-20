Благофонд Реутова направил гуманитарную помощь бойцам в зоне СВО

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сегодня в 17:52

Благотворительный фонд «Башня» из городского округа Реутов направил конвой с гуманитарным грузом для военнослужащих СВО. Одним из волонтеров, который принял участие в акции, стал депутат совета депутатов Реутова Александр Максименко. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Мы оперативно отреагировали на поступивший запрос и собрали все необходимое. Основной акцент сделали на комплектующих для поддержания боеготовности техники», — отметил Максименко в своем Telegram-канале.

Фонд «Башня» на системной основе занимается организацией гуманитарных поставок: от сбора заявок от воинских частей до логистики и конечной доставки грузов. В этом процессе активно задействованы как волонтеры фонда, так и неравнодушные жители города. Эта помощь позволит военным повысить мобильность и эффективность выполнения боевых задач.

В Реутове продолжается набор на военную службу по контракту.

Получить дополнительную информацию о работе центра подготовки контрактников можно на сайте контрактмо.рф.

Жители Реутова могут обратиться в военно-учетный стол по адресу: г. Реутов, ул. Ленина, дом № 23 или по телефону: 8 (909) 903-54-19.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что командиры бойцов просят привезти в зону спецоперации коптеры, тепловизоры, спальники, сигареты, что-то из личных вещей и всегда — детские письма.

«Кто-то пишет пару строк, кто-то — несколько страниц, но эти моменты всегда самые ценные. Чтобы помнить, кого они защищают», — отметил глава региона.