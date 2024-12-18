Благодаря Военной прокуратуре участники СВО из Подмосковья получили удостоверения ветеранов

сегодня в 18:56

Сорок вторая военная прокуратура гарнизона добилась восстановления нарушенных прав военнослужащих — участников специальной военной операции из Московской области. Им выдали удостоверения ветеранов боевых действий, сообщила пресс-служба ведомства.

Установлено, что на протяжении длительного периода четырем военнослужащим из Московской области не были выданы удостоверения ветеранов боевых действий.

После внесения военным прокурором гарнизона в адрес командования представления об устранении нарушений закона права участников специальной военной операции восстановлены, удостоверения им вручены.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.