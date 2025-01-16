Благодаря военной прокуратуре участники СВО из Подмосковья получили удостоверения ветеранов

сегодня в 12:06

После вмешательства военной прокуратуры участники специальной военной операции из Московской области получили удостоверения ветерана боевых действий. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

42 военная прокуратура гарнизона восстановила права участников специальной военной операции.

Установлено, что командование воинской части не обеспечило своевременную выдачу ряду военнослужащих удостоверений ветерана боевых действий.

После внесения военным прокурором гарнизона представления в адрес командования нарушения законодательства устранены, документы оформлены и выданы.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.