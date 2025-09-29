Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов заявил, что жестокость ВСУ при атаке БПЛА в подмосковном Воскресенске уже не удивляет: в Киеве стремятся бить не по военным целям, а по мирным гражданам, сообщает Life.ru .

«Каждый такой случай — это, в общем-то, результат того, что они с утра до вечера только о том и думают, как нам вред нанести. Не надо думать, что в остальное время они были гуманными, белыми и пушистыми. Это большое заблуждение. Они никогда не были белыми и пушистыми», — сказал Климов.

По словам сенатора Владимира Джабарова, Украина намеренно использует атаки на гражданскую инфраструктуру и население как часть своей стратегии. Подчеркивается, что российские военнослужащие получили необходимые инструкции и принимают соответствующие меры в ответ.

Главная проблема заключается в поддержке жестоких действий Украины со стороны европейских стран, заключил Джабаров.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.