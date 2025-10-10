Биотуалеты разместили рядом со зданием Рады в Киеве после атаки ВС РФ
Фото - © соцсети
Биотуалеты привезли к зданию Верховной рады Украины в Киеве. В связи с перебоями в подаче воды парламент страны оказался без функционирующей канализации, рассказала депутат Рады Ирина Геращенко. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Также к украинскому парламенту организовали подвоз технической воды.
Геращенко вместе с другими народными избранниками составила запрос, в котором спросила, когда восстановят подачу ресурсов. Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сказала, что это будет сделано уже к вечеру.
Ночью 10 октября на левом берегу Киева произошли массовые отключения электричества. Частично пропало водоснабжение.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.