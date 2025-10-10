Биотуалеты разместили рядом со зданием Рады в Киеве после атаки ВС РФ Спецоперация сегодня в 17:54 Фото - © соцсети

Биотуалеты привезли к зданию Верховной рады Украины в Киеве. В связи с перебоями в подаче воды парламент страны оказался без функционирующей канализации, рассказала депутат Рады Ирина Геращенко. Об этом сообщает РЕН ТВ.