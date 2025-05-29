Без тыла нет Победы: водители рассказали о профессии военного-автомобилиста

Военные водители группировки войск «Запад» выполняют оперативные и снабженческие перевозки, доставляют бойцам боеприпасы, эвакуируют раненых и боевую технику. Старший водитель с позывным Бизон рассказал о службе и призвал настоящих патриотов присоединяться.

Бизон отметил, что профессия военного водителя вдвойне опасная, ведь они «лакомый кусочек» для врага — технику пытаются уничтожить вражеские дроны. Один из них преследовал машину Бизона, но ему удалось резко затормозить — БПЛА взорвался в полутора метрах от машины.

«Если действительно патриот, если есть желание защищать народ, Родину — милости просим. Работа всем найдется и дело. Водители очень нужны», — заявил Бизон.

Водитель с позывным Ермак рассказал, что их подразделение занимается подвозом питания, воды, личного состава и боеприпасов на передовую.

«Возим все, что загрузят. В этом состоит наша задача обеспечения. Как говорится, без тыла нет Победы», — рассказал водитель.

Выплаты участникам СВО

Труд военнослужащего достойно оплачивается. При заключении контракта с Минобороны единовременная выплата от государства и региона составляет не менее 800 тыс. рублей. В случае выполнения боевых задач в рамках СВО военнослужащий получает от 210 тыс. рублей в месяц.

Также предусмотрены дополнительные стимулирующие выплаты в размере до 1 млн рублей в год. Военная пенсия компенсируется в полном объеме. Кроме того, предусмотрены выплаты за государственные и ведомственные награды.

Пункт отбора бойцов в Балашихе

В Балашихе по адресу: Восточное шоссе, вл. 2, работает Московский областной пункт отбора бойцов на военную службу по контракту. В нем есть все необходимое для кандидатов — проживание и питание, прохождение медкомиссии, консультации юристов, нотариусов, банковских работников и других специалистов.

Заявление для прохождения отбора на контракт можно подать через портал «Госуслуги». Анкету возможно заполнить и в самом пункте отбора. Подробная информация о контрактной службе доступна по телефону горячей линии: 8 (495) 990-77-77, на сайте и в Telegram-боте. Также можно написать на электронную почту info@kontraktmo.ru.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в подмосковном центре добровольцы могут получить максимальное внимание. Регион находится в постоянном контакте с Минобороны РФ.

«Важно уделить максимальное внимание тому, кто подписывает контракт, кто, соответственно, будет защищать нашу страну. Для этого нужна экипировка, для этого нужны навыки ведения боя. В общем все необходимые мероприятия мы там предусматриваем, в том числе и боевое слаживание — ребята знакомятся, обмениваются опытом там. Все это имеет значение», — сказал Воробьев.