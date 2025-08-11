Без слуха и зрения: российский командир дважды подорвался на немецкой мине на СВО

Известно, что боец с позывным Москва еще в возрасте 19 лет отправился на передовую на защиту Донбасса после трагедии в одесском Доме профсоюзов. За время участия в боевых действиях он был в Шервудском лесу, Марьинке, Работине, под Харьковом.

В Великой Новоселке в ДНР командиру чудом удалось выжить. Там во время боев в посадке он подорвался на мине, в результате чего ему перебило ноги, а один из осколков попал в голову. К счастью, спас шлем.

«В район уха залетел осколочек, нормально застрял. Остался цел, не было бы шлема, там бы и остался», — рассказал боец.

Более того, Москва дважды подорвался на немецкой мине. В первый раз он не пострадал, однако во второй раз боец попал в госпиталь. Как отметил сам Москва, его всего «порвало» осколками, вылетели перепонки, осколок попал в глаз. В итоге он остался без зрения и слуха.