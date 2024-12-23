Массовый алкоголизм наблюдается в рядах бойцов Вооруженных сил Украины, о чем свидетельствуют украинские офицеры, сообщает «Царьград» .

Ротный командир по имени Дмитрий считает, что около 70% личного состава «опрокидывают рюмку» перед сном. А зачастую это сказывается на работоспособности бойцов.

«Но один принял, выспался и утром готов к выполнению любой задачи. А другой без 100 грамм уже и встать не может», — рассказал Дмитрий.

По его словам, солдаты ВСУ готовы пить, пока есть что выпить, а проблем с этим на фронте нет.

Как рассказал главный сержант 93-й бригады ВСУ Олег, однажды алкоголь бойцам прислали по почте в бутылках из-под минеральной воды. По его мнению, 80% сослуживцев злоупотребляли спиртным еще до того, как пошли воевать.