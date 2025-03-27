Белехова: проект «Герои Подмосковья» — для тех, кто готов дальше служить стране

Социальная адаптация после участия в боевых действиях — это важная часть возвращения к мирной жизни. Кадровая программа «Герои Подмосковья» — проект для тех, кто готов служить стране и дальше, но уже в управлении, рассказала член Общественного совета программы «Герои Подмосковья», руководитель АНО «Комитет семей воинов Отечества», член совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Юлия Белехова.

«Речь не только о профессиональных навыках — это возможность обрести уверенность и понимание, что твои знания и опыт востребованы. Важно, что программа дает возможность взаимодействовать с наставниками, коллегами и не просто учиться, а работать в команде единомышленников, общаться, искать решения. Для многих это будет не просто обучение — это возможность найти себя в новой роли с новой целью», — заявила Белехова.

С 3 марта по 30 апреля бойцы СВО могут подать заявку на участие в проекте «Герои Подмосковья». Они имеют возможность развить управленческие навыки, получить новые знания, построить карьеру. Чтобы принять участие в программе, участникам спецоперации нужно иметь гражданство России и диплом о высшем образовании.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что региональная кадровая программа «Герои Подмосковья» запущена по поручению президента РФ Владимира Путина. Она направлена на помощь бойцам СВО в реализации себя на гражданке.

«В разговоре наши фронтовики часто делятся своими мечтами и планами: одни хотят вернуться в мирную профессию и продвинуться по службе, а другие — построить свой бизнес или заняться общественной работой. Образовательная программа, которую мы подготовили, станет хорошим подспорьем, даст необходимые знания и компетенции», — заявил Воробьев.

Подача заявок продлится до 30 апреля. Тестирование пройдет на сайте с 1 по 29 мая в 2 потока: основной — с 1 по 4 мая, дополнительный — с 26 по 29 мая. С 30 мая по 24 июня состоится этап собеседований. 1 июля финалистов зачислят в программу. Обучение по очно-заочной программе профессиональной переподготовки продлится с 15 сентября 2025 года по 15 сентября 2026 года.

Обучение бесплатное. Лучшим участникам по итогам обучения предложат вакансии для трудоустройства или зачисление в кадровый резерв. Проект «Герои Подмосковья» — это сочетание обучения и перспектив трудоустройства.