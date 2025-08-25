Baza: лидер группы киллеров из Северной Осетии Аслан Гагиев мог уйти на СВО

Лидер группы киллеров Аслан Гагиев (Джако) подписал контракт с Минобороны и отправился на СВО. Основанием для слухов, вызвавших панику в Осетии, стало голосовое сообщение, которое Гагиев отправил знакомому, сообщает Baza .

«Алло, Аланчик, привет, мой брат. Извини, я утром… Номера, звонки были, но я не понял, кто звонил. Брат, я на воле, я на войне, но не совсем на войне, на приграничье», — заявил Джако в голосовом сообщении на осетинском языке.

При этом подлинность аудиозаписи не подтверждена. Адвокат Гагиева отказался прокомментировать ситуацию. Представители ФСИН и колонии, где Гагиев отбывает наказание, пока также не дали комментариев. Тем не менее родственники потерпевших банды Джако обеспокоены и звонят адвокатам, чтобы узнать, действительно ли Гагиев освобожден. Они очень переживают за свою безопасность.

Следствие утверждает, что банда Джако совершила десятки заказных убийств и нападений. В Москве предполагаемыми жертвами группировки стали банкир Александр Слесарев и его семья, владелец банка «Национальный капитал» Дмитрий Плытник, а также председатель правления банка «Кутузовский» Олег Новосельский.

Аслан Гагиев находился в международном розыске с февраля 2014 года. Его задержали в Вене в 2015 году, после чего экстрадировали в РФ. Во время судебного процесса Джако заявил, что готов дать показания против себя, но только если следствие сможет выйти на конкретных заказчиков.

14 сентября 2023 года Гагиева приговорили к пожизненному заключению в колонии особого режима. Его признали виновным в организации преступного сообщества, убийствах и незаконном обороте оружия.