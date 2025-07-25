Бастрыкин озвучил статистику обстрелов приграничных регионов России

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СК: более 300 мирных жителей погибли при атаках ВСУ на Курскую область

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин привел официальные данные о жертвах среди гражданского населения в результате действий украинских вооруженных формирований, сообщает РИА Новости .

По словам главы СК Александра Бастрыкина, только в Курской области зафиксировано 331 погибший и 553 раненых мирных жителя, среди которых 25 несовершеннолетних.

Сильнее всего от украинских атак пострадали приграничные регионы — Белгородская, Курская и Брянская области, Краснодарский край, а также Крым и Севастополь.

Всего зафиксировано свыше 3 255 случаев обстрелов территории России, по каждому из которых возбуждено уголовное дело.